定年前後の社員はどのような身の振り方をするのがいいのか。パーソル総合研究所シンクタンク本部・上席主任研究員の藤井薫さんはミドルシニア労働市場のスペシャリストの見立てをまとめると「継続勤務ではなく転職を選択する場合、それを成功させるためには4つのポイントがある」という――。※本稿は、藤井薫『定年前後のキャリア戦略データで読み解く60代社員のリアル』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。■1．「