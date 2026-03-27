高校野球の春の甲子園大会が実施されている。試合は9イニング制だが、日本高野連は将来的に7イニングへ短縮する案を検討している。目的は、特に猛暑下の夏の大会における選手の健康管理（熱中症対策、投球数減少）や運営負担軽減だが、賛否が分かれている。元プロ選手で人気YouTuberの里崎智也さんは「高野連は外野の一般の声など気にせずに、『現場の声』を第一に考えてしてほしい」という――。※本稿は、里崎智也『令和プロ野球