服部真里子さん＝武藤奈緒美撮影歌人・服部真里子さんの短歌教室はいつも満員、キャンセル待ち。その人気講座全5回を同じように５章に分けて紙面で再現したのが『あなたとわたしの短歌教室』（山川出版社）です。講座の目的は「短歌がうまくなることではなく、人生の楽しみをひとつ増やすこと」と語る服部さん。お話を聞くうちに、この本が、短歌ではなく人生の教則本であることに気がつきました。（文：清 繭子、写真：武藤奈緒