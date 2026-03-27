ドジャースのミゲル・ロハス内野手（３７）が２６日（日本時間２７日）、ダイヤモンドバックスとの開幕戦前に囲み取材に応じ、開幕戦をスタメンとして迎えられる喜びを語った。今季限りで引退を表明しているロハスは「昨日も今朝も、涙が止まらなかった。スプリングトレーニングは、毎日を楽しもうって気持ちで実際に全力でシーズンに向けて準備してきて、ついにこの日が来た」と語るとこう続けた。「この素晴らしい仲間たちと