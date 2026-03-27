蝉谷めぐ実さん江戸時代を生きた全盲の国学者を、蝉谷めぐ実さんが「見えるか保己一」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）で書いた。偉人伝ではない。保己一の人生を、美しい物語に仕立てようとはしなかった。「聖人化するのも、ある種の差別」と覚悟をもって挑んだ。デビュー以来、歌舞伎を題材にしてきた。４作目の「万両役者の扇」で、歌舞伎で書きたいことはいったん出し切った。次は平安時代を書いてみたいと、平安装束の着付けを学ぶ講