お酒が飲めないと、飲み会やコンパなどの出会いの場から遠ざかってしまいがち。でも実は、そんなお酒が飲めない男性と付き合ってよかったと思っている女の子も結構いるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに「お酒を飲まない彼氏でよかった」と感じていることを教えていただきました。【１】自分も飲めないので、お酒なしでのお付き合いを楽しめる「二人とも飲めないので、相手に合わせる必要がない」