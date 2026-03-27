【ルーミア illustration by 羽々斬 1/7 スケールフィギュア】 予約期間：3月27日10時～5月18日23時59分 発送：11月予定 価格：20,900円 フリューは、同社のホビーブランド「F:NEX」より「ルーミア illustration by 羽々斬 1/7スケールフィギュア」を発売する。価格は20,900円。受注販売となり、3月27日10時から5月18日23時