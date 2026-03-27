【TENITOL BIG ぬーどるストッパーフィギュア Nachoneko】 予約期間：3月27日10時～5月18日23時59分 発送：10月予定 価格：19,800円 フリューは、「TENITOL BIG ぬーどるストッパーフィギュア Nachoneko」を発売する。価格は19,800円。受注販売となり、3月27日10時から5月18日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで予約を受け付ける