◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）大谷翔平投手（３１）が山本由伸投手（２７）が先発したシーズン開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目に右前安打を放ち、３回の２打席目は左飛だった。ダイヤモンドバックスの先発は、ザック・ゲーレン投手（３０）。４年連続で２ケタ勝利を挙げて