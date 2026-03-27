◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場した開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦で先発し、両軍無得点の３回に１死一、二塁のピンチを切り抜けた。先頭のマルテは２球で追い込み、フルカウントまで粘られるも１０球目のスプ