【ニュージャージー IRF2024ver. 1/7スケールフィギュア】 3月27日10時～5月18日23時59分 予約受付 12月 発送予定 価格：29,700円 フリューは、同社のホビーブランド「F:NEX（フェネクス）」から「ニュージャージー IRF2024ver. 1/7スケールフィギュア」を発売する。価格は29,700円。3月27日10時か