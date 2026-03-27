◆センバツ第９日▽準々決勝中京大中京２−１八戸学院光星（２７日・甲子園）中京大中京が八戸学院光星を破り５年ぶり１５度目の４強入りに一番乗りした。初回２死一、二塁、松田知輝（２年）が八戸学院光星２年生右腕・岩崎賢成の初球を強振し、右翼手・新谷翔磨（３年）のグラブをはじく適時二塁打で先制。１―１の同点で迎えた５回１死三塁の好機で、神達大武（ひろむ＝２年）が８球目に中犠飛を放ち勝ち越しに成功した