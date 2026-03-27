◆２０２６北中米Ｗ杯大陸間プレーオフ準決勝ボリビア２―１スリナム（２６日、メキシコ・モンテレイ・スタジアム）９４年以来、８大会ぶり出場を狙うボリビア（南米）が初出場を目指すスリナム（北中米カリブ海）を２―１の逆転で下し、決勝進出を決めた。決勝（３１日）では、イラク代表（アジア）と対戦する。先制したのはスリナム。後半３分、ＤＦファン・デルゲレンがゴール前の混戦から右足で押し込んでリードを奪っ