将棋の福間香奈女流五冠＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝が２７日、大阪・高槻市の関西将棋会館で棋士編入試験第３局に臨んだ。試験官は昨年１０月にプロ入りした生垣寛人四段。２度目の編入試験を受験をしている福間は、２局終えて０勝２敗。合格には試験官５人から３勝することが求められており、本局で敗れると不合格となる。前回も０勝３敗で終えており、自身初の編入試験勝利、合格に向けた一歩を踏み出せる