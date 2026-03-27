毎日のメイクで印象を大きく左右する“眉”。ナチュラルなのにしっかり垢抜けて見える、理想の眉を叶えたい方に注目したいのがSHEGLAMの新作リキッドアイブロウ。繊細な毛流れを簡単に描ける設計で、初心者でも扱いやすいのが魅力です。軽やかな描き心地と高いキープ力で、トレンドの抜け感眉を気軽に楽しめます♡ 繊細ラインで自然な美眉に 「Brow-Fection Micro-Stroke Liquid Pen」は、細いラインが描きやすい設