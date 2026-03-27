オーバーツーリズムなどが問題となる中、観光と生活の質確保の両立に取り組む地域を増やすなどとする観光戦略の基本計画が閣議決定されました。27日閣議決定された2030年度までの「観光立国推進基本計画」では、観光は経済発展をリードする重要な産業である一方、混雑やマナー違反、特定の都市への集中などへの対応が必要とし、住民も観光客も満足できる施策を推進するとしています。新たに観光客の受け入れと住民生活の質の確保を