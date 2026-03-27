2017年に雪崩が起きた斜面を見渡せる献花台を訪れた人たち＝27日午前、栃木県那須町栃木県那須町で2017年、登山講習中の県立大田原高の山岳部生徒ら8人が死亡した雪崩事故は27日午前8時半過ぎ、発生から9年となった。雪崩が起きた斜面を見渡せる現場近くに献花台が設置され、遺族らが花を手向けた。同じ班で雪崩に巻き込まれ、当時1年生だった仙台市の大学院生三輪浦淳和さん（25）は、毎年この場所を訪れており「近況報告をし