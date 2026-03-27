お笑いタレントのヒロシ（54）が27日までに自身のインスタグラムを更新。女優の内田有紀（50）との2ショットを披露した。ヒロシは25日放送のBS-TBS「ヒロシのぼっちキャンプ」について「また夢の続きが観れるぞ！」と内田がサプライズ出演したことを明かし、自身と内田のキャンプ場での2ショットを披露。ハッシュタグでは「ヒロシのぼっちキャンプ」「内田有紀」「スーパーエキセントリックグレートチャーミングキャワキャワ