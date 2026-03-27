TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が、系列局のRKK熊本放送の特番「おかえり熊本〜ふるさとは今年も晴れる」に出演し、このほどTVerで配信された。山本アナは、16年4月に発生し最大震度7を記録し甚大な被害をもたらした熊本地震の記憶に、涙する場面もあった。熊本地震から10年の節目に、熊本ゆかりのゲストと「熊本の現在地」を感じる番組。冒頭で進行役のフリーアナウンサー糸永有希から紹介されると「ただいま帰りました。山本で