78歳の高橋さん（仮名）は、年金月17万円、資産約7,000万円と老後資金に不安のない生活を送っていました。しかし、妻の死後、節約への意識が強まり、生活のあらゆる場面で「お金を使わないように」が判断基準に。その考えを長男には理解してもらえず――。なぜ高齢になるほどお金の話が増えるのか？親子のすれ違いの事例を通して、本当に大切なものとは何かを探っていきます。「お金の話ばかりだね」長男が静かに告げたひと言「