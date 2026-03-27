「気まずさ」と「不満」の間で、私たちは日々揺れ動いています。自分の意見を言いたくても角が立ってしまうから…そんなモヤモヤも少なくありません。B.B軍曹さんが投稿した「相手が思い通りに動く魔法の話し方」では、モヤモヤの解消法を投稿しています。【漫画】『相手が思い通りに動く魔法の話し方』（全編を読む）作者が美容院を訪れた際のこと。カットを終えた美容師さんから「いかがですか？」と鏡を見せられます。心の中で