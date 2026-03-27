三重県桑名市の学校再編計画に伴い、5つの小・中学校が統合されて4月に小中一貫校として開校する多度学園の校歌が人工知能＝AIを活用して制作され、26日に発表されました。AIによる校歌の制作は全国で初の試みです。桑名市では市内の小学校27校と中学校9校を7つの小中一貫校に統合する計画を進めていて、4月に初の一貫校として多度学園が開校します。校歌の歌詞は、地域住民や子どもたちから募った700個以上のフレーズを地域住民ら