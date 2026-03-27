春の選抜高校野球大会の2回戦が26日に甲子園球場で行われ、初戦で完封勝利をおさめた三重高校が、2回戦で前回出場した2018年の春の選抜の準決勝で敗れた強豪・大阪桐蔭高校（春夏合わせ9度の甲子園優勝）と対戦しました。初回に1点を先制された三重高校はその裏、相手ピッチャーの3つのフォアボールで1アウト満塁とし、5番の立松が一二塁間を破るタイムリーヒットを放ち同点に追いつきます。更に続く6番・前野の内野ゴロの間にラン