2026年3月26日(木)、「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」の2日目が、日環アリーナ栃木 (栃木県宇都宮市)で行われた。この日の第1試合で3勝目を挙げ、真っ先に決勝トーナメント進出を決めたのが立川ダイス U15と東京八王子ビートレインズ U15の2チーム。立川 U15は年初の「京王 Jr.ウインターカップ2025-26」で準優勝し、注目を集めたチームだ。一方の八王子 U15は「イン