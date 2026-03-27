僕はヨウスケ。妻のアズミと結婚して10年になる。僕は今でも「ひとりの女性」としてアズミに恋をしているし、子どもたちの「パパ」ではなく「ひとりの男」として見てほしいと思っている。最近はいくらアピールしてもアズミにまったく響かないから、僕は意を決してまぶたを二重にする美容整形に挑んだ。しかしアズミの反応は冷ややかなもの。いくら努力しても僕のことはオムツ以下だし、大根以下だし、散らばったブロック以下の扱い