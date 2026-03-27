けさ（27日）、岡山県瀬戸町の山陽自動車道上り、塩納トンネル付近の追い越し車線で、トラックと乗用車が衝突しました。けが人の情報は確認されていません。 事故処理にともなう車線規制により、山陽自動車道は現場付近を先頭に約4キロの渋滞が発生しています。（27日午前10時10分現在）