子育てをしていると、ふとした瞬間に不安が押し寄せることがあるのではないでしょうか。「この子はこのままで大丈夫なのだろうか」「将来きちんと自立できるのだろうか」とママは心配になってしまう。周囲の子どもたちが目に入るほど、わが子と比べてしまい、焦りが募ることもあるでしょう。今回の投稿者さんも、そんな思いを抱えていました。『小学2年生の子どもいるのですが、将来自立する気がしなくて不安です。勉強はマジメに