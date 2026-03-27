＜テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン初日◇26日◇メモリアルパークGC（テキサス州）◇7475ヤード・パー70＞テキサス州で開催される米国男子ツアーは、第1ラウンドが終了した。≪写真≫超ユニーク久常涼が新ネックパター投入日本勢は2人出場。金谷拓実は2バーディ・3ボギーの「71」でホールアウトし、1オーバー・93位タイという出だしになった。平田憲聖も5オーバーと出遅れ、あすは124位タイからの巻き返しを図る。7