＜クラブカー選手権初日◇26日◇ザ・ランディングスG＆アスレティックC（米ジョージア州）◇7185ヤード・パー72＞第1ラウンドが終了。初日を7バーディ・1ボギーの「66」で終えた石川遼は、6アンダーで10位タイと好発進を切った。首位と5打差の位置で2日目を迎える。≪写真≫超ユニーク久常涼が新ネックパター投入杉浦悠太は「69」で初日を終え、3アンダーの48位タイ。大西魁斗は1アンダー・103位タイと出遅れた。11アンダーの