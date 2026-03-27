◇MLB ブリュワーズ 14-2 ホワイトソックス（日本時間27日、アメリカンファミリー・フィールド）メジャーデビューを迎えたホワイトソックス・村上宗隆選手。開幕戦で早速、豪快な一発を放ちました。ブリュワーズ戦に「6番・ファースト」でスタメン出場した村上選手。第2打席までは連続で四球となり、第3打席ではファーストゴロに倒れます。そんな中、投手陣は先発投手からの連続失点。7回までに14失点を喫します。反撃に転じたいホ