霧島の優勝で幕を閉じた大相撲春場所。勝利後に力士が手刀を切って受け取る懸賞は、１５日間の総数で２４８１本と地方場所の最多を更新した。読み上げる行司も大変だが、企業名、商品名が描かれた懸賞旗を土俵で掲げる呼び出しの負担も大きい。旗の運用を担当する呼び出し懸賞係を取材した。呼び出しの若手が担当する懸賞係は４人。三段目格の大将（ひろまさ、２８）＝山響＝は担当歴８年、同じく広（２９）＝玉ノ井＝は７年。