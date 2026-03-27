山田裕貴主演のドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」江戸青春篇第１夜が２６日にＴＢＳで放送された。幕末江戸で、道場破りをくりかえしていた土方歳三（山田）が、近藤勇（鈴木伸之）ら天然理心流「試衛館」の仲間と出会い…。冒頭は明治４５年、雪の小樽で、元新撰組の永倉新八（柄本明）を訪ねて、謎の女性市川真琴が現れたところからスタート。永倉新八の気を引くため歓楽街で酔客と乱闘をはじめた謎の女性を演じたのは生見