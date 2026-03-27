演歌歌手の藤あや子（64）が、17歳の孫・明日歌さんとのデートショットを披露した。【映像】藤あや子、幼い頃の孫・明日歌さんとの2ショットこれまでにもブログで、誕生日ケーキを前にした幼少期の明日歌さんとの写真や、藤のお下がりウェアを着てゴルフを楽しむ姿、表参道でアフタヌーンティーを満喫する様子など、孫との思い出を投稿してきた藤。藤あや子、孫・明日歌さんとのデートショットを披露2026年3月25日の更新では