片山さつき財務相は27日の閣議後記者会見で、外国為替市場での円安ドル高傾向に関して「より緊張感を持って、断固とした措置も含めてしっかりと対応する」と語った。原油市場の動向に影響を受けた投機的な動きも見られると指摘した。