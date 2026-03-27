将棋の福間香奈女流五冠（清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花、34）が挑む棋士編入試験第3局が3月27日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われ、午前10時に生垣寛人四段（22）との対局を開始した。【中継】福間女流五冠VS生垣四段 注目の試験（生中継中）試験は若手棋士5人と対戦する五番勝負。3勝を挙げれば合格となるが、福間女流五冠は第1局では山下数毅四段（17）に、第2局は片山史龍四段（21）に敗れて後がない