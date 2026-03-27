「ふるさと住民」登録制度のイメージ総務省は27日、居住地以外の地域に継続的に関わる人を「ふるさと住民」として登録する制度の創設に向けたモデル事業の対象に7道県と21市町村を選んだと発表した。制度の課題を検討し、登録などに用いるスマートフォンアプリの動作確認を行う。2026年度中のスムーズな制度開始につなげる狙いだ。制度では年3回以上、地域でボランティア活動などをする人が対象の「プレミアム登録」と要件のな