NEWSの加藤シゲアキが27日、東京・有明に開業したエンターテインメント施設「東京ドリームパーク」オープニングセレモニーに出席した。加藤は施設内の劇場・EXシアター有明（来月25日開場）のこけら落とし公演「AmberS―アンバース―」のクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を担当する。既に劇場を訪れており、「最高すぎてビビってます。奇麗ですし広いですし音響設計も良い」と絶賛。「僕がこけら落としで良いのかなと