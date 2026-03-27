平口洋法務大臣はきょう（27日）の記者会見で、外国人が日本国籍を取得する「帰化」に必要な居住期間を今年4月から厳格化し、現行の「5年以上」から「原則10年以上」に延長すると明らかにしました。国は、外国人が日本国籍を取得する「帰化」に必要な居住期間を「5年以上」としていますが、「永住許可」の「原則10年以上」と比べて要件が緩やかだと問題視する声が上がっています。平口法務大臣はきょうの記者会見で、「帰化」に関