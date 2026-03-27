【Amazon：「インテル Core Ultra デスクトップ・プロセッサー (シリーズ 2)」ほか セール】 セール期間：3月27日0時～4月9日23時59分 Core Ultra9 285 Amazonにて、デスクトップPC向けCPU「インテル Core Ultra デスクトップ・プロセッサー (シリーズ 2)」各種がセール価格で販売されている。セール期間は4月9日23時59分まで。 「