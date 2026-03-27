ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２６日（日本時間２７日）、ドジャースで３回目の開幕戦となるダイヤモンドバックスとの試合前に粋なサプライズプレゼントでチームメイトらを喜ばせた。ドジャースナインがこの日クラブハウスに着くと、各々のロッカーには大谷がスポンサー契約を結ぶ時計メーカー「Ｓｅｉｋｏ」の白いギフトバックと共に「ＨａｐｐｙＯｐｅｎｉｎｇＤａｙ！！Ｔｈｒｅｅ‐Ｐｅａｔ！！ＳｈｏｈｅｉＯ