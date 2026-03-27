【モデルプレス＝2026/03/27】櫻坂46が2024年8月に開催した「9th Single BACKS LIVE！！−千葉公演−」が、2026年4月3日正午から4月10日昼11時59分までLeminoにて配信されることがわかった。【写真】櫻坂46メンバー「面影あって可愛い」着物姿のあどけない幼少期ショット◆櫻坂46「BACKS LIVE！！」Leminoにて配信決定貴重な蔵出しライブ映像を配信している、Leminoの櫻坂46ライブアーカイブ。Vol.5は、2024年8月幕張イベントホー