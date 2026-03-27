言霊は存在する？根拠のない予言が実現してしまうのはどうしてなのか 予言を信じた人々の行動によって、現実となる 「予言を実現する」と聞くとすごく難しいように感じますが、実はその仕組みを知ると、我々の生活でつねに起こっているようなことなのです。まずは予言が実現していく過程を見ていきましょう。 ある飲食店を潰したいひとりの男が、その飲食店に関する根拠のない情報を流します。それを聞いた人たちは飲食店に行