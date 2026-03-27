【ACTION 注意する】相手の行動を改めさせたいときはまわりくどい言い方はＮＧ「嫌なのでやめてください」 ストレートに「嫌だ」と言う方が伝わる 相手の行動を注意したいときは、「嫌なのでやめて」とストレートに伝えるのもときには効果的です。具体的な理由を言葉にできない場合でも、とりあえず「何か嫌」と言っておけば、少なくとも相手には「嫌がっている」ということは伝わります。 そこまで親しくない相