伊勢神宮が特別扱いされるのは、なぜ？幾世代にも渡る伊勢神宮創建までの道のりとは 最高神アマテラスと関係が深いから 全国の神社を包括する神社本庁の「神社本庁憲章」には、次のような一節があります。「神社本庁が、神宮を本宗として仰ぎ、奉賛の誠を捧げる」ここでいう神宮とは、伊勢神宮の正式名称です。本宗とは、すべての神社の大元であり、格別の崇敬を受けるべきものという意味の言葉です。なぜ伊勢神宮はそのように特