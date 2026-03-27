中日で活躍している注目選手 中日ドラゴンズは若手の台頭と主力の安定感がかみ合い、着実に戦力を積み上げている。投打の柱がはっきりしている点も特徴だ。 ここでは、今後の順位争いを左右する存在として注目される選手を紹介。 髙橋宏斗 髙橋宏斗は、若きエースとして先発ローテーションを支える右腕だ。 150キロを超える直球と落差の大きいフォークが武器。 2023年に最優秀防御率の