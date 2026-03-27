薬なしで血圧を下げたい人が知っておきたい！効果の出るツボ押しのコツ ツボの探し方⇒骨のキワや内側、押すと「ツーン」とした感覚が走れば正解！ ツボの多くは骨の内側やキワにあります。探すときは目安となる場所まで、骨をたどると見つけやすいでしょう。正しい位置を押してツボに刺激が伝わると、「イタ気持ちよさ」と「ツーン」とした感覚があります。 指の横幅を基準にしてツボの位置を探す 目安となる骨