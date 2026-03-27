HDMI iSilencer 2 エミライは、SilentPowerのアクセサリーとして、「AVシステムのノイズを根本から遮断する」というHDMIノイズアイソレーター「HDMI iSilencer 2」を4月3日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は16,500円前後。 AVシステム内の電子機器が発生するノイズや干渉を除去し映像の歪などを防ぐテクノロジー「Active Noise Cancellation II」を搭載。EMI・RFIを40dB以上低減