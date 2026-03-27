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米株価指数先物上げ幅縮小、トランプが中東に地上部隊1万人の追加派遣検討 東京時間09:37現在 ダウ平均先物JUN 26月限46365.00（+135.00+0.29%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6541.75（+16.75+0.26%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23841.75（+47.50+0.20%）