トランプ「TACO」効果薄れる、米が中東に地上部隊1万人追加派遣を検討 トランプ米大統領が追加で1万人の地上部隊を中東に派遣することを検討していると国防総省の当局者が明かした。WSJが報じている。追加派遣される部隊は歩兵や装甲車両を含む可能性が高い。軍事的な選択肢を広げるためだという。 トランプ氏による「TACOトレード」を受け時間外で米株は大幅上昇し、NY原油は下落していた。ただ、その後のWSJ報道を受
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