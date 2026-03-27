アクティブノイズキャンセリング搭載ワイヤレスヘッドフォン「EH13」 エミライは、FIIOのアクティブノイズキャンセリング(ANC)搭載ワイヤレスヘッドフォン「EH13」を4月3日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は10,780円前後。カラーはブラックとホワイトの2色。 スタイリッシュなデザインの筐体にANC、ハイレゾ対応などの機能を詰め込んだ。 ブラック ホワイト 最大-42dBのノイズを低減するデ